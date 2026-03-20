Новопризначені судді завершили початкову підготовку в НШСУ

Навчальні сесії тривали дванадцять днів і охопили 10 ключових тем у формі тренінгів, що поєднували теорію та актуальну практику.

Фото: court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна школа суддів 19 березня успішно завершила початкову підготовку для 14 призначених суддів апеляційних судів, які раніше не мали стажу роботи на посаді судді. Про це повідомила НШСУ.

Підсумки початкової підготовки підбила виконувачка обов’язків ректора НШСУ Наталія Шукліна. Вона зазначила, що навчання було спрямоване на формування практичних навичок, необхідних для ефективного виконання суддівських повноважень. Програма поєднала проходження початкової підготовки за індивідуальними планами та частину загального блоку в онлайн-форматі. Навчальні сесії тривали дванадцять днів і охопили 10 ключових тем у формі тренінгів, що поєднували теорію та актуальну практику.

До викладання було залучено понад 40 висококваліфікованих тренерів із різних регіонів України, серед яких 90% становили досвідчені судді-практики, а також фахівці з науки, адвокатури, психології та журналістики. Такий міждисциплінарний підхід забезпечив прикладний характер підготовки та безпосередній зв’язок із реальними викликами суддівської діяльності.

Учасники відзначили логічну побудову індивідуальних планів, змістовність програми та відповідність цілям підготовки. Теми охопили ключові аспекти діяльності судді апеляційної інстанції – від матеріального та процесуального права до практики ЄСПЛ, а також особливості організації роботи суду, документообігу та електронного правосуддя. Індивідуальні плани сприяли розвитку системного мислення, здатності аналізувати матеріали справи та формулювати мотивовані рішення.

Особливо корисними для учасників виявилися тренінги «Мовне оформлення судових рішень», «Дисциплінарна відповідальність судді: від теорії до практики», а також «Правові та організаційні засади правотворчої діяльності в Україні». Тема мовного оформлення рішень була визнана найбільш практично цінною, підкреслюючи роль судового рішення не лише як інструменту правозастосування, а й як засобу комунікації суду із суспільством.

Судді відзначили професійний рівень організації навчального процесу, фаховість викладачів та практичну спрямованість матеріалу, а роботу координаторів – як чітку та своєчасну. Було також надано пропозиції щодо удосконалення програми початкової підготовки, зокрема шляхом збільшення кількості практичних кейсів, завдань відкритого типу, моделювання судових засідань та формування чітких алгоритмів дій у складних або конфліктних ситуаціях.

Координатори та викладачі початкової підготовки висловили учасникам напутні слова й надали практичні поради щодо входження в професію, побажавши впевненості та відданості принципам верховенства права.

Національна школа суддів України продовжує проведення початкової підготовки суддів, в яких відсутній стаж роботи на посаді судді.

Зокрема, з 20 березня 2026 року розпочалася початкова підготовка за індивідуальними планами ще трьох новопризначених суддів апеляційних судів.

Фото: court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.