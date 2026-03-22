В ТЦК пояснили, что происходит после прибытия военнослужащего в батальон резерва

Командир батальона готовит и направляет командиру воинской части, в которой проходил службу военнослужащий, уведомление о прибытии военнослужащего в батальон резерва.

Донецкий областной ТЦК пояснил, что происходит после прибытия военнослужащего в определенный батальон резерва.

«После прибытия военнослужащего в батальон резерва командир батальона не позднее трех суток со дня его прибытия издает приказ о включении такого военнослужащего в список временно прибывшего личного состава и определяет ему задачи», — заявили в ТЦК.

Также там отметили, что при этом командир батальона через правоохранительные органы выясняет информацию о внесении сведений о военнослужащем в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, командир батальона готовит и направляет командиру воинской части, в которой проходил службу военнослужащий, уведомление о прибытии военнослужащего в батальон резерва.

«В случае наличия у военнослужащего письменного согласия командира боевой воинской части приоритетного комплектования, в этом уведомлении указывается соответствующая воинская часть», — добавили в ТЦК.

