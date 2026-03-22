  1. В Україні

У ТЦК пояснили, що відбувається після прибуття військового до батальйону резерву

07:54, 22 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Командир батальйону готує та надсилає командиру військової частини, у якій проходив службу військовий, повідомлення про прибуття військовослужбовця до батальйону резерву.
Фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК пояснив, що відбувається після прибуття військового до певного батальйону резерву.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Після прибуття військового до батальйону резерву командир батальйону не пізніше трьох діб з дня його прибуття видає наказ щодо включення такого військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначає йому завдання», - заявили у ТЦК.

Також там зазначили, що при цьому командир батальйону через правоохоронні органи з’ясовує інформацію про внесення відомостей військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, командир батальйону готує та надсилає командиру військової частини, у якій проходив службу військовий, повідомлення про прибуття військовослужбовця до батальйону резерву.

«У разі наявності у військового письмової згоди командира бойової військової частини пріоритетного комплектування, у цьому повідомленні зазначається відповідна військова частина», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК мобілізація

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]