У ТЦК пояснили, що відбувається після прибуття військового до батальйону резерву

Фото: rada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК пояснив, що відбувається після прибуття військового до певного батальйону резерву.

«Після прибуття військового до батальйону резерву командир батальйону не пізніше трьох діб з дня його прибуття видає наказ щодо включення такого військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначає йому завдання», - заявили у ТЦК.

Також там зазначили, що при цьому командир батальйону через правоохоронні органи з’ясовує інформацію про внесення відомостей військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, командир батальйону готує та надсилає командиру військової частини, у якій проходив службу військовий, повідомлення про прибуття військовослужбовця до батальйону резерву.

«У разі наявності у військового письмової згоди командира бойової військової частини пріоритетного комплектування, у цьому повідомленні зазначається відповідна військова частина», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.