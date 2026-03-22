Во Львове задержали военнослужащего, который организовал схему «бронирования» уклонистов

Во Львове правоохранители ликвидировали еще одну схему «бронирования» от мобилизации в период военного положения. Организатора задержали «на горячем». Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

По материалам дела, организовал схему 36-летний львовянин — старший солдат одной из воинских частей региона.

Стоимость «услуг» составляла 7 000 долларов с «клиента».

За эти средства фигурант обещал «помочь» трудоустроить призывника в военно-медицинское учреждение. А именно, военнослужащий гарантировал якобы использовать связи и повлиять на должностных лиц медучреждения для «оформления» клиента на работу.

После этого военнообязанный сможет получить основания для бронирования и уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали фигуранта после получения им всей суммы неправомерной выгоды.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении. Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности других возможных участников указанной преступной схемы.

