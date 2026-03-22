  В Україні

У Львові затримали військового, який організував схему «бронювання» ухилянтів

09:42, 22 березня 2026
Організував оборудку 36-річний львів’янин – старший солдат однієї з військових частин регіону.
У Львові правоохоронці ліквідували ще одну схему «бронювання» від мобілізації в період воєнного стану. Організатора затримано «на гарячому». Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

За матеріалами справи, організував оборудку 36-річний львів’янин – старший солдат однієї з військових частин регіону.

Вартість «послуг» становила 7 000 доларів з «клієнта».

За ці кошти фігурант обіцяв «допомогти» працевлаштувати призовника до військово-медичної установи. А саме, службовець гарантував нібито використати зв’язки та повпливати на посадових осіб медзакладу для «оформлення» клієнта на роботу.

Після чого військовозобов’язаний зможе отримати підстави для бронювання та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали фігуранта після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників вказаної злочинної схеми.

