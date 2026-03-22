  1. В Украине

2496 грн на ребенка: какая налоговая льгота предусмотрена одиноким матерям в 2026 году

07:18, 22 марта 2026
Льгота не является прямой выплатой, а уменьшает сумму налогооблагаемого дохода.
Одинокие матери в Украине имеют право на повышенную налоговую социальную льготу, которая позволяет уменьшить сумму налогооблагаемого дохода. В 2026 году ее размер составляет 2496 грн на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — при условии соблюдения требований, установленных законодательством. Об этом свидетельствуют нормы Налогового кодекса Украины.

Какой размер льготы в 2026 году

Общая налоговая социальная льгота составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица. В 2026 году это 1664 грн в месяц.

В то же время для отдельных категорий, в частности одиноких матерей, предусмотрена повышенная льгота — 150% от базовой суммы, то есть 2496 грн на каждого ребенка до 18 лет.

Это означает, что из соответствующей суммы уменьшается база налогообложения, а значит — и сумма налога, которую необходимо уплатить.

Кто имеет право на повышенную льготу

Право на увеличенную налоговую социальную льготу имеют:

  • одинокие матери или отцы;
  • вдовы или вдовцы;
  • опекуны и попечители.

Льгота применяется отдельно на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Какой доход дает право на льготу

Налоговая социальная льгота применяется только при условии, что месячный доход в виде заработной платы не превышает установленный порог.

В 2026 году он составляет 4660 грн.

Для одиноких родителей этот лимит умножается на количество детей. Например, если двое детей — предельный доход составит уже 9320 грн.

Важные условия применения

  • льгота предоставляется только по одному месту работы;
  • необходимо подать заявление работодателю;
  • к заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на льготу;
  • если есть несколько оснований для льготы — применяется только одна, но наибольшая по размеру.

Лента новостей

