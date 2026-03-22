2496 грн на дитину: яка податкова пільга передбачена самотнім матерям у 2026 році
Самотні матері в Україні мають право на підвищену податкову соціальну пільгу, яка дозволяє зменшити суму оподатковуваного доходу. У 2026 році її розмір становить 2496 грн на кожну дитину віком до 18 років — за умови дотримання визначених законодавством вимог. Про це свідчать норми Податкового кодексу України.
Який розмір пільги у 2026 році
Загальна податкова соціальна пільга становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2026 році це 1664 грн на місяць.
Водночас для окремих категорій, зокрема самотніх матерів, передбачена підвищена пільга — 150% від базової суми, тобто 2496 грн на кожну дитину до 18 років.
Це означає, що з відповідної суми зменшується база оподаткування, а отже — і сума податку, яку потрібно сплатити.
Хто має право на підвищену пільгу
Право на збільшену податкову соціальну пільгу мають:
- самотні матері або батьки;
- вдови або вдівці;
- опікуни та піклувальники.
Пільга застосовується окремо на кожну дитину віком до 18 років.
Який дохід дає право на пільгу
Податкова соціальна пільга застосовується лише за умови, що місячний дохід у вигляді заробітної плати не перевищує встановлений поріг.
У 2026 році він становить 4660 грн.
Для самотніх батьків цей ліміт множиться на кількість дітей. Наприклад, якщо двоє дітей — граничний дохід становитиме вже 9320 грн.
Важливі умови застосування
- пільга надається лише за одним місцем роботи;
- необхідно подати заяву роботодавцю;
- до заяви додаються документи, що підтверджують право на пільгу;
- якщо є кілька підстав для пільги — застосовується лише одна, але найбільша за розміром.
