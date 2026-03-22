Не подозревала о беременности: в Днепропетровской области женщина «случайно» родила двойню

В Днепропетровской области произошел необычный случай материнства.

В Кривом Роге 34-летняя женщина родила двух девочек дома, даже не подозревая о своей беременности. Женщина обратилась к медикам 17 марта. Не успев приехать на место, роды уже произошли. Об этом сообщило издание «Днепр Оперативный».

Женщина родила на 29-й неделе беременности, что означает, что роды были преждевременными. Медики установили, что женщина не состояла на медицинском учете, не проходила обследований во время беременности и вообще не знала, что ожидает детей.

Отмечается, что мать и новорожденных госпитализировали в перинатальный центр.

