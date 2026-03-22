Не підозрювала, що вагітна: на Дніпропетровщині жінка «випадково» народила двійню

На Дніпропетровщині стався незвичайний випадок материнства.

У Кривому Розі 34-річна жінка народила двох дівчаток вдома, навіть не підозрюючи про свою вагітність. Жінка звернулася до медиків 17 березня. Не встигнувши приїхати до місця, пологи вже відбулися. Про це повідомило видання «Дніпро Оперативний».

Жінка народила на 29-му тижні вагітності, що означає, що пологи передчасні. Медики встановили, що жінка не перебувала на медичному обліку, не проходила обстежень під час вагітності, та взагалі не знала, що чекає на дітей.

Зазначається, що матір та новонароджених госпіталізували до перинатального центру.

