  В Украине

Проводница погибла во время эвакуации из поезда – «Укрзализныця» сообщила о последствиях ночной атаки

09:06, 22 марта 2026
На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров женщина получила смертельные травмы в результате столкновения с встречным поездом, ещё один пассажир получил ранения средней тяжести.
Укрзализныця сообщила о последствиях ночной дроновой атаки, в ходе которой были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры. В частности, враг атаковал подвижной состав на Приднепровской железной дороге — локомотив пригородного поезда. Благодаря своевременной эвакуации пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.

Во время остановки поезда и высадки пассажиров проводница получила смертельные травмы от встречного поезда, который направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, один из пассажиров получил травмы средней тяжести.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. Укрзализныця сообщила, что следит за состоянием пострадавшего и окажет поддержку ему и семье погибшей сотрудницы.

В компании подчеркнули, что эвакуация во время угрозы столкновения с дроном помогает спасать жизни, однако требует строгого соблюдения правил безопасности. Пассажиров призывают избегать паники, убеждаться в отсутствии встречных поездов перед высадкой, оставлять габаритные вещи в вагонах, помогать другим, особенно детям, и отходить на безопасное расстояние после объявления эвакуации.

Укрзализныця также сообщила, что совместно с Силами обороны усилила мониторинг угроз и объявляет эвакуацию в случае фиксации активности вражеских беспилотников или других средств поражения вблизи маршрутов поездов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

