Проводница погибла во время эвакуации из поезда – «Укрзализныця» сообщила о последствиях ночной атаки

На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров женщина получила смертельные травмы в результате столкновения с встречным поездом, ещё один пассажир получил ранения средней тяжести.

Укрзализныця сообщила о последствиях ночной дроновой атаки, в ходе которой были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры. В частности, враг атаковал подвижной состав на Приднепровской железной дороге — локомотив пригородного поезда. Благодаря своевременной эвакуации пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.

Во время остановки поезда и высадки пассажиров проводница получила смертельные травмы от встречного поезда, который направлялся к своей эвакуационной остановке. Кроме того, один из пассажиров получил травмы средней тяжести.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. Укрзализныця сообщила, что следит за состоянием пострадавшего и окажет поддержку ему и семье погибшей сотрудницы.

В компании подчеркнули, что эвакуация во время угрозы столкновения с дроном помогает спасать жизни, однако требует строгого соблюдения правил безопасности. Пассажиров призывают избегать паники, убеждаться в отсутствии встречных поездов перед высадкой, оставлять габаритные вещи в вагонах, помогать другим, особенно детям, и отходить на безопасное расстояние после объявления эвакуации.

Укрзализныця также сообщила, что совместно с Силами обороны усилила мониторинг угроз и объявляет эвакуацию в случае фиксации активности вражеских беспилотников или других средств поражения вблизи маршрутов поездов.

