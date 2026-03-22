Провідниця загинула під час евакуації з поїзда – Укрзалізниця повідомила про наслідки нічної атаки

На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів жінку смертельно травмував зустрічний поїзд, ще один пасажир зазнав поранень середньої тяжкості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила про наслідки нічної дронової атаки, під час якої було уражено об’єкти залізничної інфраструктури. Зокрема, ворог атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці — локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації пасажири та локомотивна бригада не постраждали.

Під час зупинки поїзда та висадки пасажирів провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, один із пасажирів отримав травми середньої тяжкості.

Наразі триває розслідування обставин події. Укрзалізниця повідомила, що стежить за станом постраждалого та надасть підтримку йому і родині загиблої працівниці.

У компанії наголосили, що евакуація під час дронової небезпеки допомагає рятувати життя, однак вимагає суворого дотримання правил безпеки. Пасажирів закликають уникати паніки, переконуватися у відсутності зустрічних поїздів перед висадкою, залишати габаритні речі у вагонах, допомагати іншим, особливо дітям, та відходити на безпечну відстань після оголошення евакуації.

Укрзалізниця також повідомила, що разом із Силами оборони посилила моніторинг загроз і оголошує евакуацію у разі фіксації активності ворожих безпілотників або інших засобів ураження поблизу маршрутів поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.