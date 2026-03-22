  В Украине

Денежное пособие на детей, находящихся под опекой – что нужно знать опекунам

11:47, 22 марта 2026
В Украине опекуны и попечители могут получить государственное пособие на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается на срок до 12 месяцев до достижения ребенком 18 лет и рассчитывается в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. Как напоминает ГУ ПФУ в Луганской области, помощь предоставляется опекунам и попечителям на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Размер выплат составляет 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью. Если ребенок уже получает пенсию, алименты, стипендию или другую государственную помощь (кроме социальной помощи для детей с инвалидностью), размер помощи определяется как разница между установленным минимумом и суммой этих выплат.

Максимальные выплаты составляют:

  • дети до 6 лет – 7042,50 грн;
  • дети с инвалидностью до 6 лет – 9859,50 грн;
  • дети от 6 до 18 лет – 8780 грн;
  • дети с инвалидностью от 6 до 18 лет – 12 292 грн.

Для получения пособия опекуны и попечители подают заявление и комплект документов, включающий копию решения органа опеки или суда, свидетельство о рождении ребенка, справки о проживании, информацию о размере других выплат и медицинское заключение для детей с инвалидностью. Документы можно подать лично, по почте, через ЦНАП, онлайн на веб-портале Пенсионного фонда или через портал «Дія» (при наличии технической возможности).

Выплата пособия прекращается в случае освобождения опекуна или попечителя, усыновления ребенка, достижения 18 лет, предоставления несовершеннолетнему полной гражданской дееспособности или устройства ребенка на полное государственное содержание. В случае таких изменений получатель или соответствующие органы должны уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней.

