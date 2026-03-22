Грошова допомога для дітей під опікою – що потрібно знати опікунам

11:47, 22 березня 2026
В Україні опікуни та піклувальники можуть отримати державну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Грошова допомога для дітей під опікою – що потрібно знати опікунам
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на строк до 12 місяців до досягнення дитиною 18 років і розраховується залежно від віку та стану здоров’я дитини. Як нагадує ГУ ПФУ в Луганській області нагадує, що допомога надається опікунам і піклувальникам на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розмір виплат становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку та 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю. Якщо дитина вже отримує пенсію, аліменти, стипендію чи іншу державну допомогу (крім соціальної допомоги для дітей з інвалідністю), розмір допомоги визначається як різниця між встановленим мінімумом і сумою цих виплат.

Максимальні виплати становлять:

  • діти до 6 років – 7042,50 грн;
  • діти з інвалідністю до 6 років – 9859,50 грн;
  • діти від 6 до 18 років – 8780 грн;
  • діти з інвалідністю від 6 до 18 років – 12 292 грн.

Для отримання допомоги опікуни та піклувальники подають заяву та комплект документів, що включає копію рішення органу опіки чи суду, свідоцтво про народження дитини, довідки про проживання, розмір інших виплат та медичний висновок для дітей з інвалідністю. Документи можна подати особисто, поштою, через ЦНАП, онлайн на веб-порталі Пенсійного фонду або через портал Дія (за технічної можливості).

Виплата допомоги припиняється у разі звільнення опікуна чи піклувальника, усиновлення дитини, досягнення 18 років, надання неповнолітній повної цивільної дієздатності або влаштування дитини на повне державне утримання. У разі таких змін одержувач або відповідні органи мають повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

Як не втратити право на відстрочку: Верховний Суд розповів, у яких випадках суд визнає призов законним

Верховний Суд оприлюднив ключові кейси щодо неможливості оскарження повісток до тонкощів мобілізації осіб віком до 25 років.

Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

