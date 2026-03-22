Грошова допомога для дітей під опікою – що потрібно знати опікунам

В Україні опікуни та піклувальники можуть отримати державну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на строк до 12 місяців до досягнення дитиною 18 років і розраховується залежно від віку та стану здоров’я дитини. Як нагадує ГУ ПФУ в Луганській області нагадує, що допомога надається опікунам і піклувальникам на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розмір виплат становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку та 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю. Якщо дитина вже отримує пенсію, аліменти, стипендію чи іншу державну допомогу (крім соціальної допомоги для дітей з інвалідністю), розмір допомоги визначається як різниця між встановленим мінімумом і сумою цих виплат.

Максимальні виплати становлять:

діти до 6 років – 7042,50 грн;

діти з інвалідністю до 6 років – 9859,50 грн;

діти від 6 до 18 років – 8780 грн;

діти з інвалідністю від 6 до 18 років – 12 292 грн.

Для отримання допомоги опікуни та піклувальники подають заяву та комплект документів, що включає копію рішення органу опіки чи суду, свідоцтво про народження дитини, довідки про проживання, розмір інших виплат та медичний висновок для дітей з інвалідністю. Документи можна подати особисто, поштою, через ЦНАП, онлайн на веб-порталі Пенсійного фонду або через портал Дія (за технічної можливості).

Виплата допомоги припиняється у разі звільнення опікуна чи піклувальника, усиновлення дитини, досягнення 18 років, надання неповнолітній повної цивільної дієздатності або влаштування дитини на повне державне утримання. У разі таких змін одержувач або відповідні органи мають повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.

