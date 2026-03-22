Жители Левого берега Киева снова остались без света из-за повторной аварии на поврежденной сети

Из-за аварии на оборудовании, поврежденном в результате обстрелов, без электричества остались Днепровский и Дарницкий районы столицы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ДТЭК сообщили о временном отключении электроэнергии в части столицы и прилегающих районах из-за аварии на оборудовании, поврежденном обстрелами.

«Сегодня снова произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденном обстрелами. Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света», — отметили в ДТЭК.

В ДТЭК заверили, что работают над скорейшим восстановлением электроснабжения и устранением последствий аварии.

Напомним, в субботу, 21 марта, в части домов на Левом берегу Киева начало пропадать свет после вспышек, видео которых публикуют в сети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.