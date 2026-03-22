Кияни на Лівому березі знову без світла через повторну аварію на пошкодженій мережі

12:23, 22 березня 2026
Через аварію на обладнанні, пошкодженому обстрілами, без електрики залишилися Дніпровський та Дарницький райони столиці.
У ДТЕК повідомили про тимчасове знеструмлення частини столиці та прилеглих районів через аварію на обладнанні, пошкодженому обстрілами.

«Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами. Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла», – зазначили в ДТЕК.

У ДТЕК запевнили, що працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання та подоланням наслідків аварії.

Нагадаємо, у суботу, 21 березня, у частині будинків на Лівому березі Києва почало зникати світло після спалахів, відео яких публікують у мережі.

