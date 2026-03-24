Пластиковые пакеты в магазинах запрещены — какие правила действуют
В Украине растет количество обращений потребителей из-за нарушений запрета на пластиковые пакеты. Несмотря на действующее законодательство, в магазинах и заведениях общественного питания их продолжают распространять — иногда даже бесплатно. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Полный запрет действует с 2023 года
Речь идет о Законе «Об ограничении обращения пластиковых пакетов», который направлен на уменьшение количества отходов и улучшение состояния окружающей среды.
С 1 января 2023 года вступила в силу норма, которая устанавливает окончательный запрет на распространение пластиковых пакетов в:
- объектах розничной торговли
- заведениях общественного питания
- сфере предоставления услуг
Какие пакеты под запретом
Закон четко определяет перечень:
- сверхтонкие пластиковые пакеты
- тонкие пластиковые пакеты
- оксоразлагаемые пластиковые пакеты
Под ограничения также подпадают сверхтонкие пакеты определенных размеров, которые используются для упаковки мяса, рыбы, сыпучих продуктов или льда — даже если они применяются как первичная упаковка.
Что остается разрешенным
В то же время закон не запрещает:
- биоразлагаемые пакеты (в том числе платные)
- использование собственной тары покупателями
Это означает, что потребители могут самостоятельно выбирать экологические альтернативы — многоразовые сумки или контейнеры.
Запрет пластиковых пакетов — один из ключевых шагов в сокращении пластикового загрязнения. Однако фактические нарушения свидетельствуют: часть бизнеса либо не адаптировалась к новым правилам, либо сознательно их игнорирует.
В случае нарушения прав потребители могут обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы. Там предоставляют консультации и рассматривают жалобы относительно несоблюдения законодательства.
