Пластиковые пакеты в магазинах запрещены — какие правила действуют

09:06, 24 марта 2026
Какие пакеты исчезли из магазинов и какие еще остались доступными.
Пластиковые пакеты в магазинах запрещены — какие правила действуют
В Украине растет количество обращений потребителей из-за нарушений запрета на пластиковые пакеты. Несмотря на действующее законодательство, в магазинах и заведениях общественного питания их продолжают распространять — иногда даже бесплатно. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Полный запрет действует с 2023 года

Речь идет о Законе «Об ограничении обращения пластиковых пакетов», который направлен на уменьшение количества отходов и улучшение состояния окружающей среды.

С 1 января 2023 года вступила в силу норма, которая устанавливает окончательный запрет на распространение пластиковых пакетов в:

  • объектах розничной торговли
  • заведениях общественного питания
  • сфере предоставления услуг

Какие пакеты под запретом

Закон четко определяет перечень:

  • сверхтонкие пластиковые пакеты
  • тонкие пластиковые пакеты
  • оксоразлагаемые пластиковые пакеты

Под ограничения также подпадают сверхтонкие пакеты определенных размеров, которые используются для упаковки мяса, рыбы, сыпучих продуктов или льда — даже если они применяются как первичная упаковка.

Что остается разрешенным

В то же время закон не запрещает:

  • биоразлагаемые пакеты (в том числе платные)
  • использование собственной тары покупателями

Это означает, что потребители могут самостоятельно выбирать экологические альтернативы — многоразовые сумки или контейнеры.

Запрет пластиковых пакетов — один из ключевых шагов в сокращении пластикового загрязнения. Однако фактические нарушения свидетельствуют: часть бизнеса либо не адаптировалась к новым правилам, либо сознательно их игнорирует.

В случае нарушения прав потребители могут обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы. Там предоставляют консультации и рассматривают жалобы относительно несоблюдения законодательства.

 

