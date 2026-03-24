Пластикові пакети в магазинах заборонені — які правила діють

Які пакети зникли з магазинів і які ще залишилися доступними.

В Україні зростає кількість звернень споживачів через порушення заборони на пластикові пакети. Попри чинне законодавство, у магазинах і закладах громадського харчування їх продовжують розповсюджувати — інколи навіть безкоштовно. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Повна заборона діє з 2023 року

Йдеться про Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів», який спрямований на зменшення кількості відходів і покращення стану довкілля.

З 1 січня 2023 року набрала чинності норма, яка встановлює остаточну заборону на розповсюдження пластикових пакетів у:

об’єктах роздрібної торгівлі

закладах громадського харчування

сфері надання послуг

Які пакети під забороною

Закон чітко визначає перелік:

надтонкі пластикові пакети

тонкі пластикові пакети

оксорозкладні пластикові пакети

Під обмеження також підпадають надтонкі пакети певних розмірів, які використовуються для пакування м’яса, риби, сипучих продуктів або льоду — навіть якщо їх застосовують як первинну упаковку.

Що залишається дозволеним

Водночас закон не забороняє:

біорозкладні пакети (зокрема платні)

використання власної тари покупцями

Це означає, що споживачі можуть самостійно обирати екологічні альтернативи — багаторазові сумки або контейнери.

Заборона пластикових пакетів — один із ключових кроків у скороченні пластикового забруднення. Проте фактичні порушення свідчать: частина бізнесу або не адаптувалася до нових правил, або свідомо їх ігнорує.

У разі порушення прав споживачі можуть звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби. Там надають консультації та розглядають скарги щодо недотримання законодавства.

