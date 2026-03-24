Пластикові пакети в магазинах заборонені — які правила діють
В Україні зростає кількість звернень споживачів через порушення заборони на пластикові пакети. Попри чинне законодавство, у магазинах і закладах громадського харчування їх продовжують розповсюджувати — інколи навіть безкоштовно. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Повна заборона діє з 2023 року
Йдеться про Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів», який спрямований на зменшення кількості відходів і покращення стану довкілля.
З 1 січня 2023 року набрала чинності норма, яка встановлює остаточну заборону на розповсюдження пластикових пакетів у:
- об’єктах роздрібної торгівлі
- закладах громадського харчування
- сфері надання послуг
Які пакети під забороною
Закон чітко визначає перелік:
- надтонкі пластикові пакети
- тонкі пластикові пакети
- оксорозкладні пластикові пакети
Під обмеження також підпадають надтонкі пакети певних розмірів, які використовуються для пакування м’яса, риби, сипучих продуктів або льоду — навіть якщо їх застосовують як первинну упаковку.
Що залишається дозволеним
Водночас закон не забороняє:
- біорозкладні пакети (зокрема платні)
- використання власної тари покупцями
Це означає, що споживачі можуть самостійно обирати екологічні альтернативи — багаторазові сумки або контейнери.
Заборона пластикових пакетів — один із ключових кроків у скороченні пластикового забруднення. Проте фактичні порушення свідчать: частина бізнесу або не адаптувалася до нових правил, або свідомо їх ігнорує.
У разі порушення прав споживачі можуть звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби. Там надають консультації та розглядають скарги щодо недотримання законодавства.
