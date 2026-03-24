Какие выплаты получают семьи погибших и пропавших без вести военных в 2026 году

Галина Третьякова объяснила, как в Украине работает система социальной защиты семей погибших и пропавших без вести военных и какие выплаты они получают.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семьи погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих отнесены к отдельной категории граждан, для которых законодательством предусмотрены расширенные гарантии социальной защиты и пенсионного обеспечения. Речь идет как о системной долгосрочной поддержке, так и о значительных единовременных выплатах.

Как отметила народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий, имеют право не только на пенсию по случаю потери кормильца, но и на получение существенной единовременной денежной помощи.

Она подчеркнула, что такая модель предусматривает сочетание базовых социальных гарантий с дополнительной финансовой поддержкой, которая является значительной по объему. В то же время механизм выплат был адаптирован к условиям военного времени. Если ранее помощь выплачивалась сразу в полном объеме, то впоследствии была введена рассрочка, чтобы обеспечить стабильность системы и долгосрочную поддержку семей.

«Сначала выплачивали всю сумму сразу. Позже Министерство обороны и правительство ввели рассрочку: сначала на 40 месяцев, затем — на 80. Это примерно семь лет ежемесячных выплат. Такой подход позволяет совместить значительную сумму и длительную поддержку», — пояснила она.

Отдельный механизм действует для семей военнослужащих, пропавших без вести. Они получают денежное обеспечение военнослужащего, однако часть средств резервируется.

«Семьи получают ту заработную плату, которую получал военнослужащий. Сейчас эта сумма разделена на две части: одна выплачивается, другая депонируется. Если человек не будет найден и будет признан умершим, эта часть переходит семье», — отметила Галина Третьякова.

Важно, что решение о признании лица погибшим принимается исключительно семьей в судебном порядке.

«Гражданско-процессуальный кодекс четко определяет: признание человека, пропавшего без вести, погибшим может осуществить только семья. И только после этого включается полный механизм социальной защиты — единовременная выплата и пожизненное содержание. Таким образом, государство выстраивает систему поддержки, которая учитывает как текущие потребности семей, так и необходимость их долгосрочного финансового обеспечения», — резюмировала Галина Третьякова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.