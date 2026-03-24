Які виплати отримують родини загиблих і зниклих безвісти військових у 2026 році

12:06, 24 березня 2026
Галина Третьякова пояснила, як в Україні працює система соціального захисту родин загиблих і зниклих безвісти військових та які виплати вони отримують.
Родини загиблих та зниклих безвісти українських військовослужбовців віднесені до окремої категорії громадян, для яких законодавством передбачено розширені гарантії соціального захисту та пенсійного забезпечення. Йдеться як про системну довгострокову підтримку, так і про значні одноразові виплати.

Як зазначила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, сім’ї військових, які загинули під час бойових дій, мають право не лише на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, а й на отримання вагомої одноразової грошової допомоги.

Вона наголосила, що така модель передбачає поєднання базових соціальних гарантій із додатковою фінансовою підтримкою, яка є суттєвою за обсягом. Водночас механізм виплат був адаптований до умов воєнного часу. Якщо раніше допомогу виплачували одразу в повному обсязі, то згодом було запроваджено розстрочку, щоб забезпечити стабільність системи та довготривалу підтримку родин.

«Спочатку виплачували всю суму одразу. Пізніше Міністерство оборони і уряд зробили розстрочку: спочатку на 40 місяців, потім — на 80. Це приблизно сім років щомісячних виплат. Такий підхід дозволяє поєднати значну суму і тривалу підтримку», – пояснила вона.

Окремий механізм діє для родин військових, які зникли безвісти. Вони отримують грошове забезпечення військового, однак частина коштів резервується.

«Родини отримують ту заробітну плату, яку отримував військовий. Зараз ця сума розбита на дві частини: одна виплачується, інша депонується. Якщо людина не знайдеться і буде визнана померлою, ця частина переходить родині», – зазначила Галина Третьякова.

Важливо, що рішення про визнання особи загиблою ухвалюється виключно родиною в судовому порядку.

«Цивільно-процесуальний кодекс чітко визначає: визнання людини, яка зникла безвісти, загиблою може зробити тільки родина. І тільки після цього включається повний механізм соціального захисту — одноразова виплата і пожиттєве утримання. Таким чином, держава вибудовує систему підтримки, яка враховує як поточні потреби родин, так і необхідність їхнього довгострокового фінансового забезпечення», – резюмувала Галина Третьякова.

