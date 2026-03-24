  1. В Украине

Руслан Кравченко сообщил об экстрадиции из Польши подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки

10:53, 24 марта 2026
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об экстрадиции из Польши подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и убийстве ее матери в Херсоне.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что из Польши экстрадирован житель Херсона, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки, а также в убийстве ее матери.

По его словам, преступление произошло в июле 2022 года в оккупированном Херсоне. 40-летняя женщина вместе с ребенком приехала к бывшему мужчине, рассчитывая на более безопасные условия, однако 41-летний хозяин убил их обоих. Судебно-медицинская экспертиза установила, что перед смертью ребенок стал жертвой изнасилования.

После совершенного подозреваемый покинул город из-за временно неподконтрольных Украине территории и длительное время скрывался за границей. В марте 2025 г. ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Кравченко отметил, что благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами мужчину задержали в Польше, а 19 марта 2026 года экстрадировали в Украину.

По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство двух лиц и изнасилование малолетнего ребенка (п.п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Генпрокурор подчеркнул, что экстрадиция остается одним из ключевых инструментов обеспечения принципа неотвратимости наказания. С начала 2026 года в Украину экстрадированы три человека из Бельгии, Германии и Польши. В то же время, Украина в этом году удовлетворила запросы на выдачу правонарушителей в Бельгию, Чехию и Австрию.

