Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про екстрадицію з Польщі підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері в Херсоні.

За його словами, злочин стався у липні 2022 року в окупованому Херсоні. 40-річна жінка разом із дитиною приїхала до колишнього чоловіка, розраховуючи на безпечніші умови, однак 41-річний господар убив їх обох. Судово-медична експертиза встановила, що перед смертю дитина стала жертвою зґвалтування.

Після скоєного підозрюваний залишив місто через тимчасово непідконтрольні Україні території та тривалий час переховувався за кордоном. У березні 2025 року йому заочно повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

Кравченко зазначив, що завдяки співпраці з іноземними партнерами чоловіка затримали у Польщі, а 19 березня 2026 року екстрадували до України.

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої дитини (п.п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Генпрокурор наголосив, що екстрадиція залишається одним із ключових інструментів забезпечення принципу невідворотності покарання. З початку 2026 року до України екстрадовано трьох осіб із Бельгії, Німеччини та Польщі. Водночас Україна цього року задовольнила запити на видачу правопорушників до Бельгії, Чехії та Австрії.

