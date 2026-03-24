Судье из Ровно сообщили о подозрении из-за подделки справки о трезвости — ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении судье Ровенского окружного административного суда по делу о подделке документов.

По данным следствия, патрульные полицейские остановили его за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить осмотр на месте и затягивал сдачу анализов. Правоохранители составили административный протокол.

Как установили следователи, чтобы избежать ответственности, судья вместе с другими лицами организовал подделку медицинского заключения. В документе указывалось, что он якобы не находился в состоянии опьянения. Именно эта справка стала основанием для закрытия административного производства.

В настоящее время бывшему судье сообщено о подозрении в подделке и использовании официального документа, совершенных по предварительному сговору группой лиц по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

