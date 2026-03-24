  1. В Україні

Судді з Рівного повідомили про підозру через підробку довідки про тверезість — ДБР

12:24, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, патрульні зупинили суддю за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп'яніння, а згодом чоловік надав «довідку».
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру судді Рівненського окружного адміністративного суду у справі про підроблення документів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, патрульні поліцейські зупинили його за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити огляд на місці та затягував здачу аналізів. Правоохоронці склали адміністративний протокол.

Як встановили слідчі, щоб уникнути відповідальності, суддя разом з іншими особами організував підроблення медичного висновку. У документі зазначалося, що він нібито не перебував у стані сп’яніння. Саме ця довідка стала підставою для закриття адміністративного провадження.

Наразі колишньому судді повідомлено про підозру у підробленні та використанні офіційного документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Рівне ДБР

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]