Судді з Рівного повідомили про підозру через підробку довідки про тверезість — ДБР

За даними слідства, патрульні зупинили суддю за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп’яніння, а згодом чоловік надав «довідку».

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру судді Рівненського окружного адміністративного суду у справі про підроблення документів.

За даними слідства, патрульні поліцейські зупинили його за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити огляд на місці та затягував здачу аналізів. Правоохоронці склали адміністративний протокол.

Як встановили слідчі, щоб уникнути відповідальності, суддя разом з іншими особами організував підроблення медичного висновку. У документі зазначалося, що він нібито не перебував у стані сп’яніння. Саме ця довідка стала підставою для закриття адміністративного провадження.

Наразі колишньому судді повідомлено про підозру у підробленні та використанні офіційного документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

