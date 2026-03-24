Высший совет правосудия рекомендовал назначить двух судей в апелляционные суды
13:26, 24 марта 2026
ВСП внесет Президенту представление о назначении двух судей.
Высший совет правосудия 24 марта принял решение внести Президенту Украины представления о назначении двух судей в апелляционные суды.
В частности, рекомендовано назначить:
Юлию Бокову — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Романа Холода — на должность судьи Запорожского апелляционного суда.
Также мы писали, что Высший совет правосудия 24 марта рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.