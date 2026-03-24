Вища рада правосуддя рекомендувала призначити двох суддів до апеляційних судів

ВРП внесе Президентові подання про призначення двох суддів.

Вища рада правосуддя 24 березня ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення двох суддів до апеляційних судів.

Зокрема, рекомендовано призначити:

Юлію Бокову — на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Романа Холода — на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя 24 березня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

