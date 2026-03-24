В Запорожье будут судить адвоката и правоохранителя, которые присваивали квартиры умерших

Обвиняемые готовили поддельные договоры займа о якобы имеющихся долговых обязательствах и обращались в суд с исками об их взыскании за счет недвижимого имущества умерших.

В Запорожье правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении адвоката и сотрудника одного из правоохранительных органов города, которые наладили схему присвоения недвижимости одиноких умерших граждан. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что в 2021–2022 годах обвиняемые получали информацию о фактах смерти граждан, не имевших наследников. Они готовили поддельные договоры займа о якобы существующих долговых обязательствах и обращались в суд с исками об их взыскании за счет недвижимого имущества умерших.

Одной из квартир обвиняемые незаконно завладели, оформив ее на близких лиц, после чего недвижимость продали, а средства легализовали.

В июле 2025 года адвокату и правоохранителю сообщено о подозрении. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

