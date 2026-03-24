У Запоріжжі судитимуть адвокатку та правоохоронця, які привласнювали квартири померлих

Обвинувачені готували підроблені договори позики про нібито наявні боргові зобов’язання та звертались до суду з позовами про їх стягнення за рахунок нерухомого майна померлих.

У Запоріжжі правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно адвокатки та працівника одного з правоохоронних органів міста, які налагодили схему привласнення нерухомості самотніх померлих громадян. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що у 2021-2022 роках обвинувачені отримували інформацію про факти смерті громадян, які не мали спадкоємців. Вони готували підроблені договори позики про нібито наявні боргові зобов’язання та звертались до суду з позовами про їх стягнення за рахунок нерухомого майна померлих.

Однією з квартир обвинувачені незаконно заволоділи, оформивши на близьких осіб, після чого нерухомість продали, а кошти легалізували.

У липні 2025 року адвокату та правоохоронцю повідомлено про підозру. Наразі справу передано до суду для розгляду по суті.

