  1. В Україні

У Запоріжжі судитимуть адвокатку та правоохоронця, які привласнювали квартири померлих

16:27, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвинувачені готували підроблені договори позики про нібито наявні боргові зобов’язання та звертались до суду з позовами про їх стягнення за рахунок нерухомого майна померлих.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запоріжжі правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно адвокатки та працівника одного з правоохоронних органів міста, які налагодили схему привласнення нерухомості самотніх померлих громадян. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правоохоронці встановили, що у 2021-2022 роках обвинувачені отримували інформацію про факти смерті громадян, які не мали спадкоємців. Вони готували підроблені договори позики про нібито наявні боргові зобов’язання та звертались до суду з позовами про їх стягнення за рахунок нерухомого майна померлих.

Однією з квартир обвинувачені незаконно заволоділи, оформивши на близьких осіб, після чого нерухомість продали, а кошти легалізували.

У липні 2025 року адвокату та правоохоронцю повідомлено про підозру. Наразі справу передано до суду для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ОГП прокуратура шахрай Запоріжжя

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]