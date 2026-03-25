У бизнеса есть вопросы по учету мобилизованных в новой системе трудоустройства лиц с инвалидностью — Гетманцев

13:50, 25 марта 2026
Даниил Гетманцев заявил, что после введения новой модели трудоустройства лиц с инвалидностью по закону №4219-ІХ предприниматели массово обращаются за разъяснениями по ее применению, в частности, по учету мобилизованных и работников в отпусках.
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что к нему все чаще обращаются предприниматели с практическими вопросами по реализации закона №4219-ІХ.

По его словам, введенные изменения в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью являются правильной и качественной реформой. Он пояснил, что ранее применялась система штрафов за невыполнение соответствующих нормативов, в то время как подход изменен — в случае их невыполнения работодатели должны платить определенные взносы.

Он отметил, что новая модель предполагает другую философию регулирования, однако на практике у предпринимателей возникает ряд вопросов, касающихся ее применения. В частности, речь идет о порядке учета мобилизованных работников, находящихся в отпусках лиц, а также определения категории вредных работ.

Гетманцев подчеркнул, что эти вопросы требуют официального разъяснения для обеспечения единообразного правоприменения и избегания правовой неопределенности. В то же время, по его словам, по состоянию на сегодняшний день соответствующие разъяснения отсутствуют. Об этом сказал Гетманцев в эфире Новости.LIVE.

Также он добавил, что Кабинету Министров целесообразно предоставить четкий алгоритм действий и официальные разъяснения по определению порядка уплаты взносов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что закон о поддержке трудоустройства лиц с инвалидностью предусматривает изменение подхода - вместо штрафной модели должна действовать система стимулов для работодателей.

