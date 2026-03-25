Бізнес має питання щодо врахування мобілізованих у новій системі працевлаштування осіб з інвалідністю — Гетманцев

Данило Гетманцев заявив, що після запровадження нової моделі працевлаштування осіб з інвалідністю за законом №4219-ІХ підприємці масово звертаються по роз’яснення щодо її застосування, зокрема стосовно врахування мобілізованих і працівників у відпустках.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до нього дедалі частіше звертаються підприємці з практичними питаннями щодо реалізації закону №4219-ІХ.

За його словами, запроваджені зміни у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю є правильною та якісною реформою. Він пояснив, що раніше застосовувалася система штрафів за невиконання відповідних нормативів, тоді як нині підхід змінено — у разі їх невиконання роботодавці мають сплачувати визначені внески.

Він зазначив, що нова модель передбачає іншу філософію регулювання, однак на практиці у підприємців виникає низка запитань щодо її застосування. Зокрема, йдеться про порядок врахування мобілізованих працівників, осіб, які перебувають у відпустках, а також визначення категорії шкідливих робіт.

Гетманцев наголосив, що ці питання потребують офіційного роз’яснення для забезпечення однакового правозастосування та уникнення правової невизначеності. Водночас, за його словами, станом на сьогодні відповідні роз’яснення відсутні. Про це сказав Гетманцев у ефірі Новини.LIVE.

Також він додав, що Кабінету Міністрів доцільно надати чіткий алгоритм дій та офіційні роз’яснення для визначення порядку сплати внесків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що закон про підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю передбачає зміну підходу — замість штрафної моделі має діяти система стимулів для роботодавців.

