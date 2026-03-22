  1. В Україні

Роботодавці мають сплачувати внески за відмову наймати людей з інвалідністю, однак правила досі нечіткі — Гетманцев

19:35, 22 березня 2026
Данило Гетманцев вказує на прогалини в практичному застосуванні нових правил.
Очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що роботодавці зобов’язані сплачувати внески у разі відмови від працевлаштування людей з інвалідністю.

За його словами, нова модель працевлаштування людей з інвалідністю є прогресивною, але має певні проблеми з практичним застосуванням.

Він вказує, що реформа змінила підхід: замість штрафів для бізнесу запроваджено систему внесків, якщо роботодавець не працевлаштовує відповідну категорію осіб.

Водночас, як наголосив депутат, досі відсутні ключові роз’яснення щодо реалізації. Зокрема, незрозуміло, як враховувати мобілізованих працівників, людей у відпустках чи роботу зі шкідливими умовами.

«Я навіть не можу відповісти їм, бо я не є тією структурою, яка може поставити крапку. Це є Кабінет міністрів. І саме тому своєчасність ухвалення підзаконних актів в таких реформах має значення надвелике. Саме тому і поквапитися треба Кабміну і швиденько доухвалити все, що там не не було ухвалено, роз'яснити всі ці питання, аби люди знали, яким чином сплачувати внески», — сказав Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Нардеп наголосив, що затримка з ухваленням таких рішень створює правову невизначеність і ускладнює роботу бізнесу.

Стрічка новин

