Работодатели обязаны уплачивать взносы за отказ нанимать людей с инвалидностью, однако правила до сих пор нечеткие — Гетманцев

Данил Гетманцев указывает на пробелы в практическом применении новых правил.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что работодатели обязаны уплачивать взносы в случае отказа от трудоустройства людей с инвалидностью.

По его словам, новая модель трудоустройства людей с инвалидностью является прогрессивной, но имеет определенные проблемы с практическим применением.

Он указывает, что реформа изменила подход: вместо штрафов для бизнеса введена система взносов, если работодатель не трудоустраивает соответствующую категорию лиц.

В то же время, как подчеркнул депутат, до сих пор отсутствуют ключевые разъяснения относительно реализации. В частности, непонятно, как учитывать мобилизованных работников, людей в отпусках или работу с вредными условиями.

«Я даже не могу ответить им, потому что я не являюсь той структурой, которая может поставить точку. Это есть Кабинет министров. И именно поэтому своевременность принятия подзаконных актов в таких реформах имеет значение чрезвычайно большое. Именно поэтому и поторопиться нужно Кабмину и быстренько доутвердить все, что там не не было утверждено, разъяснить все эти вопросы, чтобы люди знали, каким образом уплачивать взносы», — сказал Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Народный депутат подчеркнул, что задержка с принятием таких решений создает правовую неопределенность и усложняет работу бизнеса.

