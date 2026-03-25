Виктор Заец возглавил Департамент военной контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Зайца начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Зайца Виктора Николаевича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Отметим, что Зеленский назначил Сергея Гуньковского начальником Департамента контрразведки СБУ.

