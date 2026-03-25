Віктор Заєць очолив Департамент військової контррозвідки СБУ

16:22, 25 березня 2026
Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Віктора Зайця начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віктора Зайця начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Зайця Віктора Миколайовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Зазначимо, що Зеленський також призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Анулювали інвалідність «заднім числом»: суд в Одесі викрив надумані борги для пенсіонера

Суд скасував сплату багатотисячної суми, безпідставно нарахованої органом ПФУ.

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

