Віктор Заєць очолив Департамент військової контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віктора Зайця начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Зайця Віктора Миколайовича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Зазначимо, що Зеленський також призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

