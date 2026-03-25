  1. В Украине

Убийство Максима Матерухина на фуникулере: Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение Артему Косову

16:42, 25 марта 2026
Киевский апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Артему Косову за убийство подростка на столичном фуникулере.
В Киевском апелляционном суде состоялось третье заседание по делу Артема Косова, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийство подростка Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Апелляционную жалобу суд не удовлетворил — приговор был оставлен без изменений.

Защита настаивала на переквалификации действий Косово на статью 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), что предусматривает значительно более мягкое наказание — от 3 до 5 лет лишения или ограничения свободы.

В ходе заседания суд повторно исследовал доказательства. В частности, были просмотрены видео, снятые пассажирами в вагоне фуникулера, где зафиксирован конфликт: Косов общается с Максимом Матерухиным и его друзьями, используя нецензурную лексику. Об этом сообщает "Суспильне".

Также исследовали записи камер наблюдения внутри фуникулера. На них видно, как обвиняемый вместе с потерпевшим выходит из вагона, после чего Косов толкает подростка — падает на стекло. После инцидента, когда парень уже был ранен, Косов пытался оказать ему помощь. В результате удара Максим разбил головой стекло, обломок которого перерезал сонную артерию — смерть наступила на месте.

Суд также объявил заключение судебно-медицинской экспертизы: у потерпевшего было резано ранение шеи размером примерно 10 на 16 см и глубиной около 3,5 см, что привело к почти мгновенной смерти.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шевченковский районный суд Киева 22 сентября назначил пожизненное заключение Артему Косову. Тогда сторону обвинения в суде представлял лично Генпрокурор Руслан Кравченко. Комментируя пожизненный приговор, он заявил: «жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения».

