  1. В Україні

Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: Київський апеляційний суд підтвердив довічне ув’язнення Артему Косову

16:42, 25 березня 2026
Київський апеляційний суд залишив без змін довічний вирок Косову за вбивство підлітка на столичному фунікулері.
фото: Суспільне
У Київському апеляційному суді відбулося третє засідання у справі Артема Косова, якого раніше засудили до довічного ув’язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Апеляційну скаргу суд не задовольнив — вирок залишили без змін.

Захист наполягав на перекваліфікації дій Косова на статтю 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність), що передбачає значно м’якше покарання — від 3 до 5 років позбавлення або обмеження волі.

Під час засідання суд повторно досліджував докази. Зокрема, переглянули відео, зняті пасажирами у вагоні фунікулера, де зафіксовано конфлікт: Косов спілкується з Максимом Матерухіним та його друзями, використовуючи нецензурну лексику. Про це повідомляє "Суспільне". 

Також дослідили записи з камер спостереження всередині фунікулера. На них видно, як обвинувачений разом із потерпілим виходить із вагона, після чого Косов штовхає підлітка — той падає на скло. Після інциденту, коли хлопець уже був поранений, Косов намагався надати йому допомогу. Внаслідок удару Максим розбив головою скло, уламок якого перерізав сонну артерію — смерть настала на місці.

Суд також оголосив висновок судово-медичної експертизи: у потерпілого було різане поранення шиї розміром приблизно 10 на 16 см і глибиною близько 3,5 см, що призвело до майже миттєвої смерті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шевченківський районний суд Києва 22 вересня призначив довічне ув'язнення Артему Косову. Тоді сторону обвинувачення у суді представляв особисто Генпрокурор Руслан Кравченко. Коментуючи довічний вирок, він заявив: «життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення».

