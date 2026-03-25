Законопроект об инновационной деятельности готовят ко второму чтению: более 2000 поправок на рассмотрении

В Комитете ВР стартовала подготовка ко второму чтению законопроекта о развитии инноваций: создана рабочая группа, которая проработает более 2 тысяч поданных поправок.

В Комитете по вопросам образования, науки и инноваций состоялось первое организационно-учредительное заседание членов Рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта Закона «О поддержке и развитии инновационной деятельности» №13715.

В настоящее время в Комитет поступило 2023 предложения и поправки от народных депутатов Украины, которые будут проработаны членами рабочей группы.

Заседание состоялось с участием народных депутатов Украины, представителей Секретариата Комитета, Министерства образования и науки Украины, других центральных органов исполнительной власти, Национального комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий, Национальной академии наук Украины и отраслевых академий наук, помощников-консультантов народных депутатов Украины.

Следующее заседание планируется провести 27 марта.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13715 «О поддержке и развитии инновационной деятельности».

Законопроектом предусматривается:

- развитие национальной инновационной экосистемы, создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности и формирование эффективной инновационной инфраструктуры;

- установление механизмов государственной финансовой поддержки, включающей инновационные гранты, инновационные ваучеры, премии и стипендии, а также формирование механизма привлечения инвестиций в инновационную деятельность;

- развитие инновационного потенциала государства и послевоенное восстановление страны и экономики, внедрение современных инновационных экологически чистых, безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, производства и реализации инновационной продукции;

- распределение полномочий между Кабинетом Министров Украины, центральными органами исполнительной власти (в частности, в сферах образования и науки, реального сектора экономики, цифровых инноваций) и органами местного самоуправления по координации и реализации инновационной политики.

