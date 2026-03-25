Законопроєкт про інноваційну діяльність готують до другого читання: понад 2000 поправок на розгляді

16:59, 25 березня 2026
У Комітеті ВР стартувала підготовка до другого читання законопроєкту про розвиток інновацій: створено робочу групу, яка опрацює понад 2 тисячі поданих поправок.
У Комітеті з питань освіти, науки та інновацій відбулося перше організаційно-установче засідання членів Робочої групи з підготовки до другого читання проєкту Закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» № 13715.

Наразі до Комітету надійшло 2023 пропозиції та поправки від народних депутатів України, які будуть опрацьовані членами робочої групи.

Засідання відбулося за участі народних депутатів України, представників секретаріату Комітету, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Національного комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національної академії наук України та галузевих академій наук, помічників-консультантів народних депутатів України.

Наступне засідання заплановано провести 27 березня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13715 «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Законопроєктом передбачається:

- розбудова національної інноваційної екосистеми, створення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності та формування ефективної інноваційної інфраструктури;

- встановлення механізмів державної фінансової підтримки, яка включає інноваційні гранти, інноваційні ваучери, премії та стипендії, а також формування механізму залучення інвестицій до інноваційної діяльності;

- розвиток інноваційного потенціалу держави та повоєнне відновлення країни та економіки, впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції;

- розподілення повноважень між Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади (зокрема, у сферах освіти і науки, реального сектору економіки, цифрових інновацій) та органами місцевого самоврядування щодо координації та реалізації інноваційної політики.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Анулювали інвалідність «заднім числом»: суд в Одесі викрив надумані борги для пенсіонера

Суд скасував сплату багатотисячної суми, безпідставно нарахованої органом ПФУ.

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

