Законопроєкт про інноваційну діяльність готують до другого читання: понад 2000 поправок на розгляді

У Комітеті ВР стартувала підготовка до другого читання законопроєкту про розвиток інновацій: створено робочу групу, яка опрацює понад 2 тисячі поданих поправок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Комітеті з питань освіти, науки та інновацій відбулося перше організаційно-установче засідання членів Робочої групи з підготовки до другого читання проєкту Закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» № 13715.

Наразі до Комітету надійшло 2023 пропозиції та поправки від народних депутатів України, які будуть опрацьовані членами робочої групи.

Засідання відбулося за участі народних депутатів України, представників секретаріату Комітету, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Національного комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національної академії наук України та галузевих академій наук, помічників-консультантів народних депутатів України.

Наступне засідання заплановано провести 27 березня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13715 «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Законопроєктом передбачається:

- розбудова національної інноваційної екосистеми, створення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності та формування ефективної інноваційної інфраструктури;

- встановлення механізмів державної фінансової підтримки, яка включає інноваційні гранти, інноваційні ваучери, премії та стипендії, а також формування механізму залучення інвестицій до інноваційної діяльності;

- розвиток інноваційного потенціалу держави та повоєнне відновлення країни та економіки, впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції;

- розподілення повноважень між Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади (зокрема, у сферах освіти і науки, реального сектору економіки, цифрових інновацій) та органами місцевого самоврядування щодо координації та реалізації інноваційної політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.