КСУ рассматривает вопросы открытия и продолжения производств по делам о конституционности норм УПК, КЗоТ и антикоррупционного законодательства

Первый и Второй сенаты КСУ приняли ряд процессуальных решений — продолжили рассмотрение дел, открыли и отказали в открытии конституционных производств, определили форму их рассмотрения и объединили дела по конституционным жалобам по конституционности норм различных отраслей законодательства.

Конституционный Суд сообщает, что Первый сенат 25 марта на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Матвийчук Александры Вячеславовны относительно конституционности статьи 18840 Кодекса Украины об административных правонарушениях, статьи 22 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека». Его рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

В деле по конституционной жалобе Зварича Андрея Владимировича относительно конституционности второго предложения части четвертой статьи 26, пункта 7 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины Первый сенат определил письменную форму конституционного производства.

Первый сенат отказал в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Коломийца Владимира Ивановича относительно конституционности абзаца седьмого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», подпунктов «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Первый сенат продолжит на одном из следующих заседаний рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Шалухиной Виктории Викторовны относительно конституционности абзаца шестнадцатого части первой статьи 1, подпункта «в» пункта 2 части первой статьи 3, части первой статьи 45, части первой статьи 511 Закона Украины «О предотвращении коррупции», пункта 1 части первой статьи 238 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Андрейчука Тараса Васильевича относительно конституционности части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины. Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

Второй сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

Гнездилова Сергея Алексеевича относительно конституционности части восьмой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Червинского Романа Григорьевича относительно конституционности части пятой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Гениевского Евгения Анатольевича относительно конституционности абзаца второго части первой статьи 616 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение этих дел Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Второй сенат объединил в одно конституционное производство дело по конституционным жалобам Меликової Оксаны Федоровны, Невмержицкого Алексея Павловича, дело по конституционным жалобам Денисовой Светланы Федоровны, Волковой Татьяны Ивановны, Невмержицкого Павла Владимировича, Антонович Ларисы Николаевны и дело по конституционной жалобе Войтевич Раисы Николаевны относительно конституционности статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Второй сенат объединил в одно конституционное производство дело по конституционной жалобе Помирко Татьяны Ивановны относительно конституционности части второй статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины и дело по конституционной жалобе Самборской Татьяны Леонидовны относительно конституционности частей первой, второй статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Второй сенат объединил в одно конституционное производство дело по конституционной жалобе Андрейчука Тараса Васильевича и дело по конституционной жалобе Сивухина Григория Сергеевича относительно конституционности части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины.

Второй сенат на заседании постановил Определение об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Частного акционерного общества «Львовский электроламповый завод „Искра“» относительно конституционности абзаца первого части четвертой статьи 14 Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий».

Второй сенат на одном из следующих заседаний продолжит рассмотрение вопроса об открытии или отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Куляса Аркадия Васильевича относительно конституционности части четвертой статьи 424 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Второй сенат определил письменную форму конституционных производств при рассмотрении дел по конституционным жалобам:

Лужинецкого Анатолия Александровича относительно конституционности отдельных положений части первой статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины;

Спичак Елены Борисовны относительно конституционности абзаца пятого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», абзаца пятого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», отдельного положения части шестой статьи 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»;

Циганенко Андрея Ивановича относительно конституционности абзаца пятого статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Кроме того, состоялись заседания коллегий судей Первого сената, на которых судьи рассматривали вопросы об открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам.

По результатам рассмотрения Вторая коллегия судей Первого сената постановила определения (окончательные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Самборской Татьяны Леонидовны относительно конституционности пункта 10 части первой статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины, части восьмой статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины „Об электронных коммуникациях“ относительно повышения эффективности досудебного расследования „по горячим следам“ и противодействия кибератакам» от 15 марта 2022 года № 2137–IX, части первой статьи 219, пункта 20-8 раздела XI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно усиления самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры» от 8 декабря 2023 года № 3509–IX, абзаца четвертого пункта 4, абзаца второго пункта 5, пункта 6 раздела I указанного Закона;

Тарана Михаила Дмитриевича относительно конституционности частей первой, второй, третьей статьи 309, части третьей статьи 392, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Фонрабе Анатолия Васильевича относительно конституционности части третьей статьи 38 Кодекса законов о труде Украины.

Третья коллегия судей Первого сената отказала (окончательно) в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Коломойского Игоря Валерьевича относительно конституционности пункта 4-1 части первой, третьего предложения части второй статьи 336 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Циганенко Александра Петровича относительно конституционности части четвертой статьи 36, первого, второго предложения части третьей статьи 271, абзаца первого части первой статьи 389, пункта 3 части второй статьи 394 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Бабака Максима Андреевича относительно конституционности части первой статьи 14-2, части пятой статьи 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях коллегия судей продолжит на одном из следующих заседаний.

