КСУ розглядає питання відкриття та продовження проваджень у справах щодо конституційності норм КПК, КЗпП та антикорупційного законодавства

Перший і Другий сенати КСУ ухвалили низку процесуальних рішень — продовжили розгляд справ, відкрили та відмовили у відкритті конституційних проваджень, визначили форму їх розгляду й об’єднали справи за конституційними скаргами щодо конституційності норм різних галузей законодавства.

Конституційний Суд повідомляє, що Перший сенат 25 березня на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Матвійчук Олександри В’ячеславівни щодо конституційності статті 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 22 Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини“. Її розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

У справі за конституційною скаргою Зварича Андрія Володимировича щодо конституційності другого речення частини четвертої статті 26, пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України Перший сенат визначив письмову форму конституційного провадження.

Перший сенат відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Коломійця Володимира Івановича щодо конституційності абзацу сьомого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“, підпунктів „а“, „в“ пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перший сенат продовжить на одному з наступних засідань розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Шалухіної Вікторії Вікторівни щодо конституційності абзацу шістнадцятого частини першої статті 1, підпункту „в“ пункту 2 частини першої статті 3, частини першої статті 45, частини першої статті 511 Закону України „Про запобігання корупції“, пункту 1 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Андрейчука Тараса Васильовича щодо конституційності частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України. Суд дослідив матеріали справи і перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Гнезділова Сергія Олексійовича щодо конституційності частини восьмої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України;

Червінського Романа Григоровича щодо конституційності частини п’ятої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України;

Генієвського Євгена Анатолійовича щодо конституційності абзацу другого частини першої статті 616 Кримінального процесуального кодексу України.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат об’єднав в одне конституційне провадження справу за конституційними скаргами Мєлікової Оксани Федорівни, Невмержицького Олексія Павловича, справу за конституційними скаргами Денисової Світлани Федорівни, Волкової Тетяни Іванівни, Невмержицького Павла Володимировича, Антонович Лариси Миколаївни та справу за конституційною скаргою Войтевич Раїси Миколаївни щодо конституційності статті 45 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“.

Другий сенат об’єднав в одне конституційне провадження справу за конституційною скаргою Помірко Тетяни Іванівни щодо конституційності частини другої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України та справу за конституційною скаргою Самборської Тетяни Леонідівни щодо конституційності частин першої, другої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України.

Другий сенат об’єднав в одне конституційне провадження справу за конституційною скаргою Андрейчука Тараса Васильовича та справу за конституційною скаргою Сивухіна Григорія Сергійовича щодо конституційності частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України.

Другий сенат на засіданні постановив Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Приватного акціонерного товариства „Львівський електроламповий завод „Іскра“ щодо конституційності абзацу першого частини четвертої статті 14 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“.

Другий сенат на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Куляса Аркадія Васильовича щодо конституційності частини четвертої статті 424 Кримінального процесуального кодексу України.

Другий сенат визначив письмову форму конституційних проваджень у розгляді справ за конституційними скаргами:

Лужинецького Анатолія Олександровича щодо конституційності окремих приписів частини першої статті 81-1 Кримінального кодексу України;

Кримінального кодексу України; Спічак Олени Борисівни щодо конституційності абзацу п’ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік“, абзацу п’ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“, окремого припису частини шостої статті 135 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“;

Циганенка Андрія Івановича щодо конституційності абзацу п’ятого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“.

Крім того, відбулися засідання колегій суддів Першого сенату, на яких судді розглядали питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами.

За результатами розгляду Друга колегія суддів Першого сенату постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Самборської Тетяни Леонідівни щодо конституційності пункту 10 частини першої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України, частини восьмої статті 615 Кримінального процесуального кодексу України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України „Про електронні комунікації“ щодо підвищення ефективності досудового розслідування „за гарячими слідами“ та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137–ІХ, частини першої статті 219, пункту 20-8 розділу ХІ „Перехідні положення“ Кримінального процесуального кодексу України в редакції Закону України „Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури“ від 8 грудня 2023 року № 3509–IX, абзацу четвертого пункту 4, абзацу другого пункту 5, пункту 6 розділу І Закону України „Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури“ від 8 грудня 2023 року № 3509–IX;

Тарана Михайла Дмитровича щодо конституційності частин першої, другої, третьої статті 309, частини третьої статті 392, пункту 2 частини другої статті 428 Кримінального процесуального кодексу України;

Фонрабе Анатолія Васильовича щодо конституційності частини третьої статті 38 Кодексу законів про працю України.

Третя колегія суддів Першого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Коломойського Ігоря Валерійовича щодо конституційності пункту 4-1 частини першої, третього речення частини другої статті 336 Кримінального процесуального кодексу України;

Циганенка Олександра Петровича щодо конституційності частини четвертої статті 36, першого, другого речення частини третьої статті 271, абзацу першого частини першої статті 389, пункту 3 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України.

Розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бабака Максима Андрійовича щодо конституційності частини першої статті 14-2, частини п’ятої статті 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення колегія суддів продовжить на одному з наступних засідань.

