«Красивые» номера за 3500 долларов — в Киеве будут судить сотрудника сервисного центра МВД и его пособника

Обвиняемые предлагали водителям номерные знаки с желаемыми комбинациями цифр за дополнительную плату — от 8500 грн до 3500 долларов.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве направлено в суд обвинительное заключение в отношении сотрудника одного из региональных сервисных центров ГСЦ МВД и его пособника, которые за неправомерную выгоду предлагали водителям номерные знаки с желаемыми комбинациями цифр. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным досудебного расследования, один из подозреваемых создал и администрировал страницу в Instagram, где водители могли выбрать государственные номерные знаки с «красивыми» комбинациями цифр, в частности 1010, 1100, 0300, 0400, 0600, 0090, 0444, 1110, 1133, 1313, 1616, 1818, 1777 и другие. Сотрудник сервисного центра, используя служебное положение, обеспечивал выдачу таких номеров клиентам.

Водители должны были вносить официальный платеж в сервисном центре, а также дополнительное «вознаграждение» через посредника. В случае отказа выбранный номер на официальном сайте отображался как занятый. В зависимости от комбинации цифр стоимость составляла от 8500 гривен до 3500 долларов.

Схему раскрыли в июне 2025 года, тогда же фигурантам сообщили о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Фото: Киевская городская прокуратура

