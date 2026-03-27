  1. В Украине

«Красивые» номера за 3500 долларов — в Киеве будут судить сотрудника сервисного центра МВД и его пособника

09:56, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвиняемые предлагали водителям номерные знаки с желаемыми комбинациями цифр за дополнительную плату — от 8500 грн до 3500 долларов.
Фото: Киевская городская прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве направлено в суд обвинительное заключение в отношении сотрудника одного из региональных сервисных центров ГСЦ МВД и его пособника, которые за неправомерную выгоду предлагали водителям номерные знаки с желаемыми комбинациями цифр. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным досудебного расследования, один из подозреваемых создал и администрировал страницу в Instagram, где водители могли выбрать государственные номерные знаки с «красивыми» комбинациями цифр, в частности 1010, 1100, 0300, 0400, 0600, 0090, 0444, 1110, 1133, 1313, 1616, 1818, 1777 и другие. Сотрудник сервисного центра, используя служебное положение, обеспечивал выдачу таких номеров клиентам.

Водители должны были вносить официальный платеж в сервисном центре, а также дополнительное «вознаграждение» через посредника. В случае отказа выбранный номер на официальном сайте отображался как занятый. В зависимости от комбинации цифр стоимость составляла от 8500 гривен до 3500 долларов.

Схему раскрыли в июне 2025 года, тогда же фигурантам сообщили о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура взятка Киев подозреваемый сервисный центр МВД

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]