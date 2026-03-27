  1. В Україні

«Красиві» номери за $3500 – у Києві судитимуть працівника сервісного центру МВС і пособника

09:56, 27 березня 2026
Обвинувачені пропонували водіям номерні знаки з бажаними комбінаціями цифр за додаткову винагороду — від 8500 грн до 3500 доларів.
Фото: Київська міська прокуратура
У Києві скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівника одного з регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС та його пособника, які за неправомірну вигоду пропонували водіям номерні знаки з бажаними комбінаціями цифр. Про це повідомили в столичній прокуратурі.

За даними досудового розслідування, один із підозрюваних створив і адміністрував сторінку в Instagram, де водії могли обрати державні номерні знаки з «красивими» комбінаціями цифр, зокрема 1010, 1100, 0300, 0400, 0600, 0090, 0444, 1110, 1133, 1313, 1616, 1818, 1777 та інші. Працівник сервісного центру, використовуючи службове становище, забезпечував видачу таких номерів клієнтам.

Водії мали сплачувати офіційний платіж у сервісному центрі, а також додаткову «винагороду» через посередника. У разі відмови обраний номер на офіційному сайті відображався як зайнятий. Залежно від комбінації цифр вартість становила від 8500 гривень до 3500 доларів.

Схему викрили у червні 2025 року, тоді ж фігурантам повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

