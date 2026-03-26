До зимы на Днепропетровщине и Запорожье защитят сотни объектов критической инфраструктуры — Свириденко

В Днепропетровской области планируют защитить 245 объектов, в Запорожской — 92 до следующей зимы.

В Днепропетровской области планируют обустроить защиту на 245 объектах критической инфраструктуры, а в Запорожской — на 92. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, в рамках подготовки к следующей зиме в Днепропетровской области защитой должны быть обеспечены 245 объектов критической инфраструктуры. В то же время в Запорожской области планируется обустроить защиту ещё для 96 объектов.

Учитывая информацию о возможных российских ударах, глава правительства поручила руководителям областных военных администраций незамедлительно приступить к выполнению соответствующих работ.

Она также отметила, что план устойчивости Днепропетровской области предусматривает ввод до сентября этого года более 50 МВт дополнительной распределённой генерации. Это необходимо для обеспечения стабильной работы систем тепло- и водоснабжения, водоотведения и других важных объектов. Кроме того, область намерена закупить 280 единиц оборудования резервного питания.

Для децентрализации теплоснабжения в регионе предусмотрен ввод более 302 МВт распределённой тепловой генерации. Общая потребность в финансировании плана устойчивости области превышает 20,3 млрд гривен.

В то же время план устойчивости Запорожской области, помимо защиты объектов критической инфраструктуры, включает ввод почти 100 МВт распределённой генерации. По словам премьер-министра, резервное питание уже покрывает более 87% потребностей объектов в регионе. Дополнительно планируется закупка 14 генераторов для предприятий тепло- и водоснабжения, а также ввод более 22 МВт новой тепловой генерации. Для реализации этого плана необходимо 5,5 млрд гривен.

Кроме того, она сообщила, что на прошлой неделе правительство выделило 540,3 млн гривен на реализацию планов устойчивости для Днепропетровской области, а для Запорожской — почти 2 млрд гривен.

