До зими на Дніпропетровщині та Запоріжжі захистять сотні об’єктів критичної інфраструктури — Свириденко

У Дніпропетровській області планують захистити 245 об’єктів, у Запорізькій — 92 до наступної зими.

У Дніпропетровській області планують облаштувати захист на 245 об’єктах критичної інфраструктури, а в Запорізькій — на 92. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, у межах підготовки до наступної зими в Дніпропетровській області захистом мають бути забезпечені 245 об’єктів критичної інфраструктури. Водночас у Запорізькій області планується облаштувати захист ще для 96 об’єктів.

З огляду на інформацію про можливі російські удари, глава уряду доручила керівникам обласних військових адміністрацій невідкладно розпочати виконання відповідних робіт.

Також вона зазначила, що план стійкості Дніпропетровської області передбачає введення до вересня цього року понад 50 МВт додаткової розподіленої генерації. Це необхідно для забезпечення стабільної роботи систем тепло- та водопостачання, водовідведення та інших важливих об’єктів. Крім того, область має намір закупити 280 одиниць обладнання резервного живлення.

Для децентралізації теплопостачання у регіоні передбачено введення понад 302 МВт розподіленої теплової генерації. Загальна потреба у фінансуванні плану стійкості області перевищує 20,3 млрд гривень.

Водночас план стійкості Запорізької області, окрім захисту критичної інфраструктури, включає введення майже 100 МВт розподіленої генерації. За словами прем’єр-міністра, резервне живлення вже покриває понад 87% потреб об’єктів у регіоні. Додатково планується закупівля 14 генераторів для підприємств тепло- і водопостачання та введення понад 22 МВт нової теплової генерації. Для реалізації цього плану необхідно 5,5 млрд гривень.

Крім того, вона повідомила, що минулого тижня уряд виділив 540,3 млн гривень на реалізацію планів стійкості для Дніпропетровської області, а для Запорізької — майже 2 млрд гривень.

