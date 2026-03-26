  1. В Україні

До зими на Дніпропетровщині та Запоріжжі захистять сотні об’єктів критичної інфраструктури — Свириденко

21:50, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Дніпропетровській області планують захистити 245 об’єктів, у Запорізькій — 92 до наступної зими.
фото: Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпропетровській області планують облаштувати захист на 245 об’єктах критичної інфраструктури, а в Запорізькій — на 92. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, у межах підготовки до наступної зими в Дніпропетровській області захистом мають бути забезпечені 245 об’єктів критичної інфраструктури. Водночас у Запорізькій області планується облаштувати захист ще для 96 об’єктів.

З огляду на інформацію про можливі російські удари, глава уряду доручила керівникам обласних військових адміністрацій невідкладно розпочати виконання відповідних робіт.

Також вона зазначила, що план стійкості Дніпропетровської області передбачає введення до вересня цього року понад 50 МВт додаткової розподіленої генерації. Це необхідно для забезпечення стабільної роботи систем тепло- та водопостачання, водовідведення та інших важливих об’єктів. Крім того, область має намір закупити 280 одиниць обладнання резервного живлення.

Для децентралізації теплопостачання у регіоні передбачено введення понад 302 МВт розподіленої теплової генерації. Загальна потреба у фінансуванні плану стійкості області перевищує 20,3 млрд гривень.

Водночас план стійкості Запорізької області, окрім захисту критичної інфраструктури, включає введення майже 100 МВт розподіленої генерації. За словами прем’єр-міністра, резервне живлення вже покриває понад 87% потреб об’єктів у регіоні. Додатково планується закупівля 14 генераторів для підприємств тепло- і водопостачання та введення понад 22 МВт нової теплової генерації. Для реалізації цього плану необхідно 5,5 млрд гривень.

Крім того, вона повідомила, що минулого тижня уряд виділив 540,3 млн гривень на реалізацію планів стійкості для Дніпропетровської області, а для Запорізької — майже 2 млрд гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]