В Украине заработал дашборд с картой поставок лекарств и медицинских изделий в регионы

Национальное агентство «Медицинские закупки Украины» запустило новый цифровой инструмент «Развозка в регионы: карта поставок». Об этом сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«Теперь каждый пациент может в реальном времени узнать, какие именно медицинские товары прибыли в конкретное учреждение здравоохранения. Это еще один важный шаг к обеспечению абсолютной прозрачности на всех этапах: от закупки лекарств до их появления в больнице», — заявил он.

По его словам, дашборд дает максимально детальную и прозрачную картину по отгрузке лекарств, вакцин и медицинских изделий. Пользователи могут увидеть, куда именно отправились товары (в какое конкретно медицинское учреждение), какие именно препараты и в какой дозировке получил объект. Информация обновляется еженедельно, что позволяет видеть наиболее актуальную динамику поставок по всей стране. Сервис полностью адаптирован для просмотра на смартфонах.

Еще одна важная новость для пациентов, нуждающихся в инновационном лечении: дашборд отображает препараты, закупленные по договорам управляемого доступа. Из-за конфиденциальности условий ДУД точное количество доставленного препарата не публикуется, однако можно увидеть, какие именно лекарства и в какие регионы были доставлены. Напомним, что в прошлом году Верховная Рада разрешила проводить закупки по ДУД за счет местных бюджетов, что в перспективе должно обеспечить больше пациентов необходимым лечением.

