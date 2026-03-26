В Україні запрацював дашборд із мапою поставок ліків та медичних виробів у регіони

Новий дашборд дає максимально детальну та прозору картину щодо відвантаження ліків, вакцин та медичних виробів.

Національна агенція «Медичні закупівлі України» запустила новий цифровий інструмент «Розвезення в регіони: мапа поставок». Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

«Тепер кожен пацієнт може в реальному часі дізнатися, які саме медичні товари прибули до конкретного закладу охорони здоров’я. Це ще один важливий крок до забезпечення абсолютної прозорості на всіх етапах: від закупівлі ліків до їхньої появи у лікарні», - заявив він.

За його словами, дашборд дає максимально детальну та прозору картину щодо відвантаження ліків, вакцин та медвиробів. Користувачі можуть побачити, куди саме поїхали товари (до якої конкретно лікарні), які саме препарати та в якому дозуванні отримав заклад. Інформація оновлюється щотижня, що дозволяє бачити найактуальнішу динаміку поставок по всій країні. Сервіс повністю адаптований для перегляду на смартфонах.

Ще одна важлива новина для пацієнтів, які потребують інноваційного лікування: дашборд відображає препарати, закуплені за договорами керованого доступу. Через конфіденційність умов ДКД точна кількість розвезеного препарату не публікується, проте ви бачитимете, які саме ліки та в які регіони були доставлені. Нагадаю, що минулого року Верховна Рада дозволила проводити закупівлі за ДКД коштом місцевих бюджетів, що в перспективі має забезпечити більше пацієнтів необхідним лікуванням.

