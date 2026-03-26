США запускают программу на 25 млн долларов для спасения украинских детей, похищенных Россией

21:27, 26 марта 2026
Инициатива охватывает все этапы возвращения детей из плена и их дальнейшую реинтеграцию в Украине.
Фото: president.gov.ua
Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила о новой комплексной инициативе США, направленной на возвращение украинских детей, похищенных Россией, и их реинтеграцию.

По итогам встречи с и. о. заместителя госсекретаря США по вопросам зарубежной помощи, гуманитарных дел и религиозных свобод Джереми Льюином и помощником госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом Государственный департамент США объявил о запуске программы поддержки на 25 млн долларов.

Программа охватывает все этапы спасения украинских детей: от поиска и освобождения до возвращения и реинтеграции. Зеленская поблагодарила американских партнеров за поддержку и сотрудничество и напомнила, что в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2048 детей.

«Однако тысячи детей все еще находятся в российском плену, оторванные от близких, без связи, без достоверной информации, в атмосфере запугивания и обмана. Только сотрудничество всех неравнодушных, а также усилия Международной коалиции за возвращение украинских детей могут ускорить спасение и справедливость», – подчеркнула Елена Зеленская.

