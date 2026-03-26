США запускають програму на $25 млн для порятунку українських дітей, викрадених Росією

Ініціатива охоплює всі етапи повернення дітей із полону та їхню подальшу реінтеграцію в Україну.

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про нову комплексну ініціативу США, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрали Росія, та їхню реінтеграцію.

За підсумками зустрічі з в. о. заступника держсекретаря США з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом, Державний департамент США оголосив про запуск програми підтримки на 25 млн доларів.

Програма охоплює всі етапи порятунку українських дітей: від пошуку та звільнення до повернення та реінтеграції. Зеленська подякувала американським партнерам за підтримку та співпрацю і нагадала, що в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2048 дітей.

«Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв’язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування та обману. Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість», – наголосила Олена Зеленська.

