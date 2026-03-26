США запускають програму на $25 млн для порятунку українських дітей, викрадених Росією

21:27, 26 березня 2026
Ініціатива охоплює всі етапи повернення дітей із полону та їхню подальшу реінтеграцію в Україну.
Перша леді України Олена Зеленська повідомила про нову комплексну ініціативу США, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрали Росія, та їхню реінтеграцію.

За підсумками зустрічі з в. о. заступника держсекретаря США з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом, Державний департамент США оголосив про запуск програми підтримки на 25 млн доларів.

Програма охоплює всі етапи порятунку українських дітей: від пошуку та звільнення до повернення та реінтеграції. Зеленська подякувала американським партнерам за підтримку та співпрацю і нагадала, що в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2048 дітей.

«Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв’язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування та обману. Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість», – наголосила Олена Зеленська.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

