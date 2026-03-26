США запускають програму на $25 млн для порятунку українських дітей, викрадених Росією
Перша леді України Олена Зеленська повідомила про нову комплексну ініціативу США, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрали Росія, та їхню реінтеграцію.
За підсумками зустрічі з в. о. заступника держсекретаря США з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом, Державний департамент США оголосив про запуск програми підтримки на 25 млн доларів.
Програма охоплює всі етапи порятунку українських дітей: від пошуку та звільнення до повернення та реінтеграції. Зеленська подякувала американським партнерам за підтримку та співпрацю і нагадала, що в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2048 дітей.
«Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв’язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування та обману. Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість», – наголосила Олена Зеленська.
