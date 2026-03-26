  В Украине

В Харькове заметили вражеские дроны с парашютами — в Воздушных силах пояснили, что это обычная практика

21:06, 26 марта 2026
Полковник Юрий Игнат пояснил, что такие БПЛА используются для разведки и повторного применения и не представляют опасности.
В сети появилось видео из Харькова, на котором видно, как беспилотники спускаются на парашютах. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, в комментарии 24 Каналу пояснил, что такие аппараты не являются чем-то необычным для военных.

По предварительным данным, на видео были сбиты вражеские беспилотники в районе Салтовки. Полковник Игнат отметил, что дроны с парашютами используются как врагом, так и украинскими военными. Еще до полномасштабной войны украинские силы применяли подобные беспилотники на полигонах во время учений, в частности модели «Рейс» и «Стриж» с реактивными двигателями.

«Это прежде всего разведывательные БПЛА, которые планируют вернуться обратно и спуститься на парашюте. А дальше использоваться повторно, или же — для считывания данных», — пояснил представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что трудно точно идентифицировать конкретную модель дрона на видео, однако многие разведывательные беспилотники оккупантов оснащены парашютами для возвращения на базу после выполнения задач. Он привел примеры: «Орланы-10», «Орлан-30», Supercam и другие.

Полковник также отметил, что парашюты могут срабатывать и в случае, если дрон был сбит огнем, но подчеркнул, что в этом нет ничего опасного или необычного.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

