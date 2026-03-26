В Харькове заметили вражеские дроны с парашютами — в Воздушных силах пояснили, что это обычная практика

В сети появилось видео из Харькова, на котором видно, как беспилотники спускаются на парашютах. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, в комментарии 24 Каналу пояснил, что такие аппараты не являются чем-то необычным для военных.

По предварительным данным, на видео были сбиты вражеские беспилотники в районе Салтовки. Полковник Игнат отметил, что дроны с парашютами используются как врагом, так и украинскими военными. Еще до полномасштабной войны украинские силы применяли подобные беспилотники на полигонах во время учений, в частности модели «Рейс» и «Стриж» с реактивными двигателями.

«Это прежде всего разведывательные БПЛА, которые планируют вернуться обратно и спуститься на парашюте. А дальше использоваться повторно, или же — для считывания данных», — пояснил представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что трудно точно идентифицировать конкретную модель дрона на видео, однако многие разведывательные беспилотники оккупантов оснащены парашютами для возвращения на базу после выполнения задач. Он привел примеры: «Орланы-10», «Орлан-30», Supercam и другие.

Полковник также отметил, что парашюты могут срабатывать и в случае, если дрон был сбит огнем, но подчеркнул, что в этом нет ничего опасного или необычного.

