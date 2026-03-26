У Харкові помітили ворожі дрони з парашутами – у Повітряних силах пояснили, що це звична практика

Полковник Юрій Ігнат пояснив, що такі БпЛА використовуються для розвідки та повторного застосування і не є небезпечними.

У мережі з’явилося відео з Харкова, де видно, як безпілотники спускаються на парашутах. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, у коментарі 24 Каналу пояснив, що такі апарати не є чимось незвичним для військових.

За попередніми даними, на відео були збиті ворожі безпілотники в районі Салтівки. Полковник Ігнат зазначив, що дрони з парашутами використовуються як ворогом, так і українськими військовими. Ще до повномасштабної війни українські сили застосовували подібні безпілотники на полігонах під час навчань, зокрема моделі «Рейс» і «Стриж» з реактивними двигунами.

«Це передусім БпЛА розвідники, які планують повернутись назад і спуститись на парашуті. А далі використовуватися повторно, або ж – для зчитування даних», — пояснив представник Повітряних сил.

Ігнат додав, що важко точно ідентифікувати конкретну модель дрона на відео, однак багато розвідувальних безпілотників окупантів оснащені парашутами для повернення на базу після виконання завдань. Він навів приклади: «Орлани-10», «Орлан-30», Supercam та інші.

Полковник також зазначив, що парашути можуть спрацьовувати і якщо дрон підбили вогнем, але підкреслив, що в цьому немає нічого небезпечного чи незвичного.

