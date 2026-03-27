Цены на топливо решили не снижать — в Кабмине объяснили, почему сделали ставку на кешбек

В правительстве говорят: снижение цен ударило бы по обороне, вместо этого кешбек помогает тем, кто в этом нуждается.

В Украине на фоне подорожания топлива правительство отказалось от прямого вмешательства в цены на АЗС и ввело механизм частичной компенсации расходов. В Кабмине объясняют: «топливный кешбек» стал оптимальным вариантом поддержки населения без ущерба для обороны.

По словам министра экономики Алексея Соболева, правительство рассматривало несколько сценариев — в частности, снижение акцизов или государственное регулирование цен. Однако от этих идей отказались по двум причинам:

снижение акцизов могло бы сократить поступления в бюджет и, соответственно, финансирование армии;

ограничение цен создает риски дефицита топлива и повторения ситуации 2022 года.

Кроме того, налоговые льготы более выгодны владельцам нескольких автомобилей, чем тем, кто действительно нуждается в помощи.

Как работает «топливный кешбек»

С 20 марта по 1 мая украинцы могут получить частичную компенсацию стоимости топлива:

дизель — 15%

бензин — 10%

автогаз — 5%

Максимальная сумма — до 1000 грн в месяц.

Полученные средства можно использовать на:

оплату коммунальных услуг

продукты украинского производства

лекарства

книги

донаты на ВСУ

Куда идут деньги

По данным Минэкономики, около 75% кешбека украинцы тратят именно на оплату коммунальных услуг. Это, по словам министра, свидетельствует о том, что программа ориентирована на тех, кто больше всего нуждается в поддержке.

Также это помогает снижать задолженность в энергетическом секторе.

